Kasganj News: पीएचसी में पानी भरने से स्वास्थ्य सेवाएं रहीं बाधित
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:41 PM IST
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सिढ़पुरा। लगातार बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलभराव की चपेट में आ गया। परिसर के साथ ही ओपीडी, स्टोर समेत कई कक्षों में पानी भरने से इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रसव और गंभीर मरीजों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफर किया जा रहा है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन के प्रांगण में कई जगह जलभराव है, जबकि कुछ कक्षों में भी पानी पहुंच गया।
इसके चलते रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी आयोजित नहीं हो सका।
जलभराव के कारण परिसर में सांप भी दिखाई दिए हैं। मुख्य द्वार पर पेड़ गिरने सें भी बाधा रही है। संवाद
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन के प्रांगण में कई जगह जलभराव है, जबकि कुछ कक्षों में भी पानी पहुंच गया।
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इसके चलते रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी आयोजित नहीं हो सका।
जलभराव के कारण परिसर में सांप भी दिखाई दिए हैं। मुख्य द्वार पर पेड़ गिरने सें भी बाधा रही है। संवाद