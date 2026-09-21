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Kanpur News: साइकिल चोरी का विरोध करने पर युवक की हत्या

Mon, 21 Sep 2026 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:29 AM IST
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Youth murdered for resisting bicycle theft
कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में रविवार सुबह एक युवक की हत्या कर शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। परिजन ने गांव के कुछ लोगों पर साइकिल चोरी करने का विरोध करने पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। रस्सी से युवक के हाथ-पैर बंधे मिले हैं। पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं।
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पुरैनी निवासी हरगोविंद ने पुलिस को बताया कि बेटा रोहित (26) खेती-किसानी में उनका सहयोग करता था। रविवार सुबह चार बजे बेटा घर से शौच के लिए गया था। सुबह साढ़े छह बजे के करीब खेतों की ओर गए लोगों ने बेटे का शव परिषदीय विद्यालय के पास खेत में पड़ा होने की जानकारी दी। वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे तो बेटे के हाथ-पांव रस्सी से बंधे हुए मिले। उसके सिर व शरीर गंभीर चोटें थीं।
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बताया कि गांव के एक युवक ने कुछ दिन पहले बेटे पर साइकिल चोरी का आरोप लगाया था। इसको लेकर दो दिन पहले युवक का बेटे से विवाद भी हुआ था। युवक ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। पिता का आरोप है कि युवक ने अपने साथियों संग मिलकर बेटे की हत्या कर हाथ-पांव बांधकर शव खेत में फेंका है।
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अनहोनी पर रोहित की मां प्रेमा देवी, चचेरा भाई अनूप व अन्य परिजन बिलखते रहे। सूचना पर सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही, थानाध्यक्ष सतीश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया है। इधर पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को गांव ले गए और हत्या की आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर विरोध करने लगे। मौके पर पहुंचे सीओ राजीव सिरोही के समझाने पर कुछ देर बाद परिजन शांत हो गए।
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आंतरिक रक्तस्राव से गई रोहित की जान
रोहित के शव का रविवार दोपहर में अकबरपुर में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें उसकी मौत की वजह आंतरिक रक्तस्राव पाया गया। उसके सिर, चेहरे सीने सहित पूरे शरीर में करीब नौ चोट के निशान मिले। डॉक्टर के मुताबिक वार किसी वजनीली वस्तु से किए जाने की वजह से उसकी पसलियां टूटने के साथ उसकी किडनी व लिवर भी क्षतिग्रस्त हो गया था।

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बयान....

परिजन ने गांव के कुछ लोगों पर साइकिल चोरी के आरोप का विरोध करने पर युवक की हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। परिजन की ओर से अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस हर एक बिंदुओं पर जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। - सतीश सिंह, भोगनीपुर थानाध्यक्ष
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