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Kanpur News: घायल पड़े मिले युवक की मौत

Mon, 02 Nov 2026 02:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:12 AM IST
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Youth found injured passes away
कानपुर। घाऊखेड़ा निवासी आशीष कुमार(23) ई-रिक्शा चालक था। अपने माता-पिता से घरेलू विवाद के चलते किराये के मकान में रहता था। रविवार दोपहर वह घाऊखेड़ा में सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजन को सूचित किया। परिजन ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)
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