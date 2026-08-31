कानपुर: तमाचे की खुन्नस में खूनी खेल; भाई की ससुराल में पहुंचकर युवती की गोली मारकर हत्या

तमाचा पड़ने के बाद बढ़ी खुन्नस

मां सुशीला देवी के मुताबिक, रविवार दोपहर सरोजनी का पति संतोष उससे मिलने पहुंचा था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और सरोजनी ने संतोष को तमाचा मार दिया था। इसके बाद संतोष के भाई विनोद ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि तलाक के मुकदमे के बाद से संतोष चांदनी से भी खुन्नस रखता था। घटना से पहले वह मोहल्ले में घूमकर सरोजनी के बारे में जानकारी जुटा रहा था।