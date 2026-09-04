बांदा: जमीन में गोबर डालने के विवाद में महिला की हत्या, पति-पुत्र पर भी कुल्हाड़ी से हमला

एक आरोपी पुलिस की पकड़ में

घटना की सूचना मिलते ही जसपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में एक आरोपी देवर को पकड़ लिया। वहीं, मृतका के पति की तहरीर के आधार पर हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के कारणों और पूरे विवाद की भी जांच की जा रही है।