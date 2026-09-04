बांदा: जमीन में गोबर डालने के विवाद में महिला की हत्या, पति-पुत्र पर भी कुल्हाड़ी से हमला
Banda News: जमीन पर गोबर फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि जेठ-देवर के परिवार ने महिला पर कुल्हाड़ी और हसिया से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। मृतका के पति की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जसपुरा थाना क्षेत्र के बरेहटा फकीरा डेरा में जमीन पर गोबर डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था।
विवाद बढ़ने पर जेठ और देवर के परिवार के लोगों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी और हसिया से महिला पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बचाने के लिए पहुंचे उसके पति और पुत्र पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
एक आरोपी पुलिस की पकड़ में
घटना की सूचना मिलते ही जसपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में एक आरोपी देवर को पकड़ लिया। वहीं, मृतका के पति की तहरीर के आधार पर हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के कारणों और पूरे विवाद की भी जांच की जा रही है।