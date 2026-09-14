हमीरपुर: सुमेरपुर तीजा मेले में चोरी के आरोप में महिला से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी
Hamirpur News: तीजा मेले के दौरान चोरी का आरोप लगाकर कुछ महिलाओं ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद महिला ने मेला थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार सोमवार को मेला थाना सुमेरपुर में सूचना मिली कि बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के डाडामऊ निवासी एक महिला तीजा मेला देखने आई थी। मेले में मौजूद कुछ महिलाओं ने उस पर चोरी करने का आरोप लगाया और इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर दी।
चोरी का आरोप लगाकर की मारपीट
बताया गया कि मेले में भीड़ के बीच महिला पर कुछ महिलाओं ने चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद महिला ने मेला थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस मेले में मौजूद लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से भी पूछताछ कर घटना की वास्तविक स्थिति पता कर रही है।
प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच शुरू
मेला थाना पुलिस ने महिला से मिले प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मामले में आवश्यक अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल मारपीट करने वाली महिलाओं की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है।