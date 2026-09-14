हमीरपुर: सुमेरपुर तीजा मेले में चोरी के आरोप में महिला से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

चोरी का आरोप लगाकर की मारपीट

बताया गया कि मेले में भीड़ के बीच महिला पर कुछ महिलाओं ने चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद महिला ने मेला थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस मेले में मौजूद लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से भी पूछताछ कर घटना की वास्तविक स्थिति पता कर रही है।