कानपुर-फर्रुखाबाद रेलमार्ग पर पानी ही पानी, बिल्हौर में कॉशन के साथ ट्रेन संचालन

स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश से पहले नालों और जलनिकासी के रास्तों की पर्याप्त सफाई नहीं कराई गई। नालियां और नाले चोक होने के कारण लगातार हो रही बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है और रेलवे ट्रैक की ओर पहुंच रहा है। इससे स्टेशन के आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलने से नगर पालिका मार्केट, रामलीला मैदान, बलराम नगर और ककवन रोड क्रॉसिंग तक जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्टेशन से ट्रेन से आने-जाने वाले यात्रियों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।

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