जल संकट होगा खत्म: कानपुर के बड़े मोहल्लों में बैराज से पहुंचेगा पानी, 80 हजार लोगों को मिलेगी राहत

{"_id":"627c66aeebcb6b119878350f","slug":"water-crisis-will-end-in-kanpur-water-will-reach-from-barrage-in-big-localities","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जल संकट होगा खत्म: कानपुर के बड़े मोहल्लों में बैराज से पहुंचेगा पानी, 80 हजार लोगों को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 12 May 2022 07:17 AM IST