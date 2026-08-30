कानपुर: भ्रष्टाचार में फंसे अफसरों के परिजनों की संपत्तियां भी जांची जाएंगी, शासन को भेजी जा रही है रिपोर्ट

कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की विजिलेंस जांच कराई जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है जो भी अफसर-कर्मी भ्रष्टाचार में संलिप्त मिले, उनके परिवार के सदस्यों और नाते-रिश्तेदारों की चल-अचल संपत्तियों की जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा रही है, ताकि विजिलेंस जांच शुरू कराई जा सके। किन लोगों के खिलाफ विजिलेंस की जांच होगी, फिलहाल इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है।

विज्ञापन



पांच दिन पूर्व नगर आयुक्त ने भ्रष्ट ठेकेदारों की फर्में काली सूची में डालकर उनके खिलाफ फजलगंज और स्वरूपनगर थाने में छह एफआईआर दर्ज कराई थीं। इन ठेकेदारों पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की कंपनियां चलाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई। जांच शुरू होते ही पुलिस के अफसरों-कर्मियों की शिकायतें आने लगीं। इनमें सबसे बड़ा नाम मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी का आया है। जैदी पर आरोप है कि उनके करीबियों के नाम पर नगर निगम में चार कंपनियों का संचालन किया जा रहा है।