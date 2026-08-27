फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP T20 matches at Green Park to be held under a three-tier security ring starting tomorrow.

Kanpur News: ग्रीनपार्क में कल से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे यूपी टी-20 मैच

Thu, 27 Aug 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
UP T20 matches at Green Park to be held under a three-tier security ring starting tomorrow.
कानपुर। यूपी टी-20 लीग का दूसरा चरण शुक्रवार से ग्रीनपार्क स्टेडियम में शुरू हो रहा है। यहां 28 अगस्त से छह सितंबर तक 12 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में काशी रुद्रास का सामना नोएडा सुपर किंग्स से होगा। बारिश के चलते बुधवार को लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मावरिक्स की टीमें कानपुर नहीं पहुंच सकीं। अब सभी छह टीमें गुरुवार को शहर पहुंचेंगी।
विज्ञापन

ग्रीनपार्क में होने वाले मुकाबलों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी मुकाबले त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होंगे। टीमों को होटल से ग्रीनपार्क तक सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए लाया जाएगा। पार्किंग, प्रवेश द्वार और स्टेडियम के भीतर सुरक्षा व्यवस्था का खाका उप्र क्रिकेट एसोसिएशन, खेल विभाग और पुलिस ने मिलकर तैयार किया है। ग्रीनपार्क में बाउंड्री, साइड स्क्रीन और दर्शक दीर्घा में तैयारियां की गईं। दो सुपर फैन बॉक्स तैयार हो चुके हैं, जबकि बड़ी स्क्रीन स्थापित कर दी गई है। यूपी टी-20 के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैदान और अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच हो गई है। फ्लड लाइट का परीक्षण पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन

---------
इनडोर अभ्यास की तैयारी
बारिश की संभावना पर टीमों के अभ्यास के लिए ग्रीनपार्क में छह अभ्यास विकेट और इनडोर बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। डे-नाइट अभ्यास के लिए इनडोर बॉक्स में प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए ग्रीनपार्क छात्रावास के 20 और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के 30 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed