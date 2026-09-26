उन्नाव: युवक ने दुकानदार की गर्दन में घोपा चाकू, रुपये छीनने के विरोध में किया हमला, गंभीर हालत में भर्ती
Unnao News: सदर कोतवाली अंतर्गत सिकंदरपुर सरोसी गांव में घर पर ही डीजल की दुकान चलाने वाले 60 वर्षीय दुकानदार से उनके पड़ोसी युवक ने बिक्री के रुपये छीनने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने दुकानदार की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
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उन्नाव जिले में सिकंदरपुर सरोसी गांव निवासी दुकानदार से रुपये छीनने का विरोध करने पर गर्दन पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव निवासी नरेश जायसवाल (60) गांव में ही घर पर डीजल की दुकान किए हुए।
शुक्रवार रात पड़ोसी युवक नरेश की दुकान पर पहुंचा और बिक्री के रुपए छीनने लगा। विरोध करने पर युवक ने दुकानदार के गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान होकर वह जमीन पर गिर गए। शोर सुन परिजन व पड़ोसी उमाशंकर बाजपेई मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी युवक भाग निकला।
दुकानदार की गर्दन पर हमला कर किया जख्मी
गंभीर हालत में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि पड़ोसी शहबान नाम के युवक ने दुकानदार की गर्दन पर हमला कर जख्मी किया है। उसकी तलाश की जा रही है। जख्मी युवक से बात करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। पीड़ित से बात होने के बाद ही रुपए लूटने की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी।