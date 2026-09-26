उन्नाव: युवक ने दुकानदार की गर्दन में घोपा चाकू, रुपये छीनने के विरोध में किया हमला, गंभीर हालत में भर्ती

उन्नाव जिले में सिकंदरपुर सरोसी गांव निवासी दुकानदार से रुपये छीनने का विरोध करने पर गर्दन पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव निवासी नरेश जायसवाल (60) गांव में ही घर पर डीजल की दुकान किए हुए।

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शुक्रवार रात पड़ोसी युवक नरेश की दुकान पर पहुंचा और बिक्री के रुपए छीनने लगा। विरोध करने पर युवक ने दुकानदार के गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान होकर वह जमीन पर गिर गए। शोर सुन परिजन व पड़ोसी उमाशंकर बाजपेई मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी युवक भाग निकला।