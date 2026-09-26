उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर जलभराव, सोनिक टोल पर भरा तीन फीट पानी, टोल मैनेजर बोले- निकालने के प्रयास जारी

उन्नाव जिले के सोनिक थाना क्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे पर सोनिक टोल के निकट टोल लेन पर बारिश के चलते जलभराव हो गया। टोल मैनेजर का कहना है कि पानी निकलवाने के लिए पंपसेट की व्यवस्था की जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को हुआ था।

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इसके बाद से इसमें लगातार खामियां आ रही है। इधर हो रही बारिश से सोनिक टोल पर पानी भर गया। इस बार बारिश अधिक होने के चलते तीन फिट गहराई तक पानी भर गया है। टोल मैनेजर गौरव शर्मा ने बताया कि बारिश की वजह फिर से पानी भर गया है। जिसको निकलवाया जा रहा है। ऊपर हाईटेंशन लाइन वजह से सड़क ऊंची नहीं की जा सकती है। इसके बाद से इसमें लगातार खामियां आ रही है। इधर हो रही बारिश से सोनिक टोल पर पानी भर गया। इस बार बारिश अधिक होने के चलते तीन फिट गहराई तक पानी भर गया है। टोल मैनेजर गौरव शर्मा ने बताया कि बारिश की वजह फिर से पानी भर गया है। जिसको निकलवाया जा रहा है। ऊपर हाईटेंशन लाइन वजह से सड़क ऊंची नहीं की जा सकती है।

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