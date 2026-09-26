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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Unnao Waterlogging returns to the Ganga Expressway three feet of water accumulates at the Sonic toll plaza

उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर जलभराव, सोनिक टोल पर भरा तीन फीट पानी, टोल मैनेजर बोले- निकालने के प्रयास जारी

Sat, 26 Sep 2026 12:28 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 26 Sep 2026 12:28 PM IST
सार

Unnao News: गंगा एक्सप्रेसवे के सोनिक टोल प्लाजा पर शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर भारी जलभराव हो गया। टोल लेन पर करीब तीन फीट गहरा पानी भर जाने से वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं।

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Unnao Waterlogging returns to the Ganga Expressway three feet of water accumulates at the Sonic toll plaza
गंगा एक्सप्रेसवे पर सोनिक टोल पर भरा पानी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उन्नाव जिले के सोनिक थाना क्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे पर सोनिक टोल के निकट टोल लेन पर बारिश के चलते जलभराव हो गया। टोल मैनेजर का कहना है कि पानी निकलवाने के लिए पंपसेट की व्यवस्था की जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को हुआ था।

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इसके बाद से इसमें लगातार खामियां आ रही है। इधर हो रही बारिश से सोनिक टोल पर पानी भर गया। इस बार बारिश अधिक होने के चलते तीन फिट गहराई तक पानी भर गया है। टोल मैनेजर गौरव शर्मा ने बताया कि बारिश की वजह फिर से पानी भर गया है। जिसको निकलवाया जा रहा है। ऊपर हाईटेंशन लाइन वजह से सड़क ऊंची नहीं की जा सकती है।

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