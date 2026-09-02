उन्नाव: 35 साल बाद उफनाई लोन नदी, स्टेट हाईवे पर 500 मीटर दायरे में बह रहा पानी, अधिकारियों ने किया मुआयना

उन्नाव जिले में लगातार हो रही बारिश से लोन नदी उफान पर है। स्टेट हाईवे संख्या 165 पर किलोमीटर संख्या 37 पर करीब पांच सौ मीटर के दायरे में पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने इस स्टेट हाईवे पर यातायात को रोक दिया है और पुलिस बल तैनात कर दिया है।

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लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव पुरई, बैजुआमऊ, संभूरतनखेड़ा, रामा खेड़ा, परसंडा आदि गांवों में पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पुरई गांव की है। यहां लोगों ने गृहस्थी समेटनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लोन नदी में करीब 35 साल पहले पानी बढ़ा था।