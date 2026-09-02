उन्नाव: 35 साल बाद उफनाई लोन नदी, स्टेट हाईवे पर 500 मीटर दायरे में बह रहा पानी, अधिकारियों ने किया मुआयना
Unnao News: जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लोन नदी 35 साल बाद उफान पर आ गई है। स्टेट हाईवे संख्या 165 पर किलोमीटर संख्या 37 के पास करीब पांच सौ मीटर के दायरे में सड़क के ऊपर से पानी बहने के बाद प्रशासन ने यातायात रोककर पुलिस बल तैनात कर दिया है।
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उन्नाव जिले में लगातार हो रही बारिश से लोन नदी उफान पर है। स्टेट हाईवे संख्या 165 पर किलोमीटर संख्या 37 पर करीब पांच सौ मीटर के दायरे में पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने इस स्टेट हाईवे पर यातायात को रोक दिया है और पुलिस बल तैनात कर दिया है।
लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव पुरई, बैजुआमऊ, संभूरतनखेड़ा, रामा खेड़ा, परसंडा आदि गांवों में पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पुरई गांव की है। यहां लोगों ने गृहस्थी समेटनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लोन नदी में करीब 35 साल पहले पानी बढ़ा था।
सड़क के ऊपर से बहाव पहली बार शुरू हुआ
लेकिन सड़क के ऊपर से बहाव पहली बार शुरू हुआ है। पीडब्लूडी के सहायक अभियंता एचएन मिश्रा ने जेई व अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ पहुंचकर सड़क की स्थिति देखी। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित ग्रामीणों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।