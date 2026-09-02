यूपी: कानपुर में बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक, केंद्र पर छात्रों का जोरदार हंगामा, मौके पर पुलिस मौजूद

प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी और पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर बुधवार को आयोजित बीएसएफ कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है।

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पर्चा आउट होने की खबर मिलते ही परीक्षा देने पहुंचे छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने केंद्र पर जमकर विरोध प्रदर्शन व हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर पर बुधवार को फर्स्ट मीटिंग (प्रथम पाली) में बीएसएफ कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही थी।