Kanpur News: स्कूटी पाने में उन्नाव सबसे आगे, कानपुर देहात दूसरे, कानपुर तीसरे पर

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सीएसजेएमयू से संबद्ध औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर और उन्नाव जिले के महाविद्यालयों की छात्राओं का नाम स्कूटी योजना के तहत शामिल किया गया है। 80 फीसदी अंक प्राप्त करने वाली टॉप पांच फीसदी छात्राएं, जिनका निवास उत्तर प्रदेश और सालाना आय 12 लाख से कम हो वे ही इस योजना के योग्य थीं। शासन की ओर से जारी किए गए नियम के अनुसार जो फाइनल लिस्ट आईं उसमें अनुदानित कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से पिछड़ गए। सूची ने उच्च शिक्षा विभाग के जानकारों के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब इंटर में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र-छात्राएं अनुदानित कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो स्नातक में स्ववित्तपोषित कॉलेजों के कैसे मेधावी सर्वोच्च अंक ला रहे हैं।स्कूटी योजना के लिए 2196 पंजीकृत में से 1676 के आवेदन मंजूर हो गए हैं, जबकि 1661 ने आधार कार्ड का सत्यापन करवा लिया है। शेष की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को छात्राओं का आधार सत्यापन हुआ। कई छात्राओं के नाम, पिता के नाम दस्तावेजों में अलग थे। कई छात्राओं का आय प्रमाण पत्र न बनने के कारण उनको लौटना पड़ा।कई अनुदानित कॉलेजों का नहीं खुला खाताहलीम मुस्लिम कॉलेज, हरसहाय पीजी कॉलेज, डीसी लॉ कॉलेज, प्रो. एचएन मिश्रा कॉलेज, कानपुर विद्या मंदिर कॉलेज, गुरुनानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, दयानंद महिला प्रशिक्षण कॉलेज की एक भी छात्रा शासन के 80 फीसदी अंकों के मानक को पूरा नहीं कर सकी है। अनुदानित कॉलेजों में केवल पीपीएन कॉलेज की 22 छात्राओं का पंजीकरण हुआ है।जिलेवार छात्राओं की संख्याफर्रुखाबाद 64औरैया 65कन्नौज 87इटावा 195कानपुर 431कानपुर देहात 480उन्नाव 874........जिले में पीएसआईटी, उन्नाव में निरंजन सिंह अव्वलकानपुर में पीएसआईटी के 56, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप के 54, विवि के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की 35 छात्राएं शामिल हैं। कानपुर देहात के अवधेश सिंह के 118, दर्शन सिंह स्मृति की 106 छात्राएं। कन्नौज की श्री कोमिल सिंह एसडी मेमोरियल की 19 छात्राएं। फर्रुखाबाद में पीडी महिला डिग्री की 46 छात्राएं। इटावा के तथागत बुद्ध महिला कॉलेज की 62 छात्राएं। औरैया की सरस्वती गया प्रसाद महाविद्यालय की 15 छात्राएं। उन्नाव के निरंजन सिंह महाविद्यालय की 147 छात्राएं।