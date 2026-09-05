हरदोई: कैंची धाम जा रहे मामा-भांजे की सड़क हादसे हादसे में मौत, डबल डेकर बस ने बाइक में मारी टक्कर

रात में शाहजहांपुर में रुके, सुबह कैंची धाम को निकले

शुक्रवार रात दोनों शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के कनेंग गांव निवासी सोमेश के घर रुके थे। शनिवार सुबह दोनों बाइक से कैंची धाम के लिए रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले स्टेशन रोड पर उनकी बाइक को डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। मोहित के भाई शोभित ने बताया कि हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग शाहजहांपुर पहुंचे। शनिवार को शाहजहांपुर में ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।