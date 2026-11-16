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हरदोई: कच्ची दीवार गिरी, दबकर पोती की मौत, दादी गंभीर रूप से घायल

Mon, 16 Nov 2026 06:22 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 06:22 PM IST
सार

यूपी के हरदोई जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। कच्ची दीवार गिरने से बच्ची की जान चली गई। घटना कछौना कोतवाली क्षेत्र के लोन्हारा के मजरा कोड़री की है।

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Unbaked-brick wall collapses; granddaughter dies after being trapped underneath, grandmother injured
पायल की फाइल फोटो व घटनास्थल पर पड़ा कच्ची दीवार का मलबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कछौना कोतवाली क्षेत्र के लोन्हारा के मजरा कोड़री में कच्ची दीवार गिर जाने से दादी और पोती मलबे में दब गईं। घटना में पोती की मौत हो गई। दादी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कोड़री निवासी राजेंद्र की पत्नी उर्मिला (50) सोमवार सुबह अपनी पोती पायल (5) के साथ घर में ही थीं। इसी दौरान मकान की एक कच्ची दीवार भरभराकर दोनों पर गिर गई। मलबे में उर्मिला और पायल दब गईं।

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दीवार गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया। मलबे से निकाले जाने पर पायल की मौत हो चुकी थी, जबकि उर्मिला गंभीर रूप से घायल थी। परिजन आनन-फानन ही उर्मिला को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। यहां गंभीर हालत में उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। मृतका एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा एक की छात्रा थी। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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