Hardoi News: शराब पार्टी से लौटे युवक की घर में हालत बिगड़ी

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सुठेना के मजरा तकिया निवासी प्रमोद सक्सेना (34) बालामऊ फाटक के पास गाजू रोड पर चाय व समोसे की दुकान चलाते थे। दुकान के अंदर बने कमरे में वह पत्नी मधु और तीन बच्चों के साथ रहते थे। मधु ने बताया कि प्रमोद ने कछौना के चंद्रानगर के एक मकान को खरीदने का सौदा अपने दोस्त नीरज से पांच लाख रुपये में किया था। नीरज ने बैनामा कराने के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे।आरोप है कि नीरज शनिवार शाम प्रमोद को शराब पार्टी के लिए अपने साथ ले गया था। रात 10 बजे प्रमोद वापस आए तो उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। पत्नी पड़ोसियों की मदद से उन्हें कछौना सीएचसी ले गईं। यहां चिकित्सक ने हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान देर रात प्रमोद की मौत हो गई। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी।