Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   A young man's condition deteriorated at home after returning from a drinking party.

Hardoi News: शराब पार्टी से लौटे युवक की घर में हालत बिगड़ी

Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
A young man's condition deteriorated at home after returning from a drinking party.
फोटो- 26- प्रमोद सक्सेना। फाइल फोटो
हरदोई। कछौना कोतवाली क्षेत्र के तकिया गांव निवासी दुकानदार की शराब पार्टी से वापस घर पहुंचने पर शनिवार रात हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें सीएचसी फिर मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने दोस्त पर शराब में जहर मिलाकर देने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

सुठेना के मजरा तकिया निवासी प्रमोद सक्सेना (34) बालामऊ फाटक के पास गाजू रोड पर चाय व समोसे की दुकान चलाते थे। दुकान के अंदर बने कमरे में वह पत्नी मधु और तीन बच्चों के साथ रहते थे। मधु ने बताया कि प्रमोद ने कछौना के चंद्रानगर के एक मकान को खरीदने का सौदा अपने दोस्त नीरज से पांच लाख रुपये में किया था। नीरज ने बैनामा कराने के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे।
विज्ञापन

आरोप है कि नीरज शनिवार शाम प्रमोद को शराब पार्टी के लिए अपने साथ ले गया था। रात 10 बजे प्रमोद वापस आए तो उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। पत्नी पड़ोसियों की मदद से उन्हें कछौना सीएचसी ले गईं। यहां चिकित्सक ने हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान देर रात प्रमोद की मौत हो गई। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी।

फोटो- 26- प्रमोद सक्सेना। फाइल फोटो

फोटो- 26- प्रमोद सक्सेना। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed