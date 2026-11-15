Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Offering *arghya* (libation) to the setting sun, with prayers for happiness and prosperity.

Hardoi News: सुख-समृद्धि की प्रार्थना के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

Sun, 15 Nov 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Offering *arghya* (libation) to the setting sun, with prayers for happiness and prosperity.
फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद
हरदोई/संडीला/हरियावां। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा में रविवार को व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। पूजन सामग्री अर्पित की। कृत्रिम तालाब में खड़े होकर महिलाओं ने पूजन-अर्चन किया और सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की।
विज्ञापन

छह पूजन के बनाए गए स्थलों पर व्रती महिलाओं के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। छठ मइया के जयकारों से पूजा स्थल गूंज उठे। शहर में चीनी मिल कालोनी के पास बनाए गए कृत्रिम तालाब पर गीता, सीता, तृप्ति, अनसी और मीरा आदि ने पूजन कर सुख-सौभाग्य की कामना की। वहीं रेलवे स्टेशन पर पहली बार छठी मैया का पूजन हुआ। महिलाओं ने गीत गए। अस्थाई तालाब में अर्घ्य दिया। रेल कर्मचारी अजय पांडेय की पहल पर पूजन स्थल बनाया गया। बनारस निवासी अजय पांडेय ने बताया कि वैसे तो वह हर साल छठ पूजा के लिए नैमिषारण्य धाम जाते थे, लेकिन इस बार यहीं पर पूजन का निर्णय लिया। रेल कर्मचारियों के परिवारों ने पूजन में भाग लिया।
विज्ञापन

संडीला।औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम तालाब और शीतला माता मंदिर स्थित कुंड पर महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। केला, गन्ना, नारियल, ठेकुआ, फल और अन्य पूजन सामग्री से सजे सूप आकर्षण का केंद्र रहे। पं. शिव सहाय तिवारी ने विधि-विधान से पूजन कराया। अंजू राय, किरन राय, रंजू तिवारी, सीमा शर्मा, शकुंतला, काजल, पूजा, आरती, सीमा सोनी और अमृता तिवारी आदि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हरियावां। चीनी मिल कालोनी मंदिर पर महापर्व छठ की विशेष पूजा-अर्चना की। कृत्रिम तालाब में खड़े होकर अर्घ्य दिया। सुनीता देवी, कांति देवी, किरण दुबे, उमरावती आदि महिलाओं ने पूजन किया। यूनिट हेड कुलदीप सिंह ने बताया मिल प्रशासन ने व्यवस्थाएं जुटाई हैं।

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

फोटो 43: शहर में वेदी पर पूजन करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed