हमीरपुर: आमने-सामने से भिड़ गयीं दो बाइकें , तीन लोग गंभीर घायल; सदर अस्पताल रेफर

हमीरपुर: आमने-सामने से भिड़ गयीं दो बाइकें , तीन लोग गंभीर घायल; सदर अस्पताल रेफर
Hamirpur News: कस्बे में तीजा मेला देखकर मौदहा की ओर लौट रहे बाइक सवारों की सामने से आ रही बाइक से चंदपुरवा गेट के पास सीधी टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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मौदहा कोतवाली क्षेत्र के बम्हरौली गांव निवासी रामरूप ने बताया कि वह प्रमोद के साथ बाइक से तीजा मेला देखने भरुआ सुमेरपुर आए थे। मेला देखने के बाद दोनों बाइक से वापस मौदहा की ओर जा रहे थे। रात करीब 8:30 बजे चंदपुरवा गेट के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई।
आमने-सामने की टक्कर में तीन घायल
टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बाइक चला रहे प्रमोद के अलावा दूसरी बाइक पर सवार अजय, कपिल और बब्बू निवासी हमीरपुर चुंगी, महोबा घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और घायलों को मदद पहुंचाई गई। हादसे में घायल लोगों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एंबुलेंस को दी। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए भरुआ सुमेरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।
प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। हालत गंभीर होने के कारण सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी मामले की जानकारी जुटाई। दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।