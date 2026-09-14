हमीरपुर: आमने-सामने से भिड़ गयीं दो बाइकें , तीन लोग गंभीर घायल; सदर अस्पताल रेफर

आमने-सामने की टक्कर में तीन घायल

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बाइक चला रहे प्रमोद के अलावा दूसरी बाइक पर सवार अजय, कपिल और बब्बू निवासी हमीरपुर चुंगी, महोबा घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और घायलों को मदद पहुंचाई गई। हादसे में घायल लोगों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एंबुलेंस को दी। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए भरुआ सुमेरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।