कानपुर: 40 दुकान चौराहा पर धंसा नाला, दुकानों में घुसा दो फीट पानी; व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन

तत्काल नाला बनवाने की मांग

प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने जल संस्थान और जल निगम से नाले का निर्माण कराकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बाजार में कारोबार और आम लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। प्रदर्शन में वरिष्ठ व्यापारी नेता एवं पूर्व पार्षद हरिशंकर गुप्ता, युवा महामंत्री मनीष गर्ग समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।