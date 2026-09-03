कानपुर: 40 दुकान चौराहा पर धंसा नाला, दुकानों में घुसा दो फीट पानी; व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन
Kanpur News: किदवई नगर से यशोदानगर जाने वाली रोड स्थित 40 दुकान चौराहा पर नाला धंसने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। नगर उद्योग व्यापार मंडल का आरोप है कि नाले की निकासी व्यवस्था खराब होने के कारण बारिश का पानी आसपास के पूरे क्षेत्र में भर गया।
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व्यापारियों के मुताबिक, कई दुकानों में करीब दो फीट तक पानी घुसने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। समस्या के विरोध में नगर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने पानी में खड़े होकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने जल निगम मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, महाप्रबंधक मुर्दाबाद और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए।
पानी दुकानों में घुसने से कारोबार प्रभावित
व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल उत्तम और वरिष्ठ महामंत्री राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में व्यापारियों ने कहा कि कानपुर दक्षिण के प्रमुख बाजारों में शामिल 40 दुकान चौराहा पर नाला लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। नाला क्षतिग्रस्त होने और पानी की निकासी नहीं होने के कारण बारिश के दौरान गंदा पानी दुकानों में भर जाता है।
व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के कारण आम लोगों और दुकानदारों को आवागमन में भी दिक्कत होती है। खुले और धंसे नाले के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहनों के उसमें फंसने की आशंका बनी रहती है। व्यापारियों ने इसे हादसे और जान-माल के नुकसान का खतरा बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की।
तत्काल नाला बनवाने की मांग
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने जल संस्थान और जल निगम से नाले का निर्माण कराकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बाजार में कारोबार और आम लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। प्रदर्शन में वरिष्ठ व्यापारी नेता एवं पूर्व पार्षद हरिशंकर गुप्ता, युवा महामंत्री मनीष गर्ग समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।