फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Torrential rain wreaks havoc in Orai Five feet of water over Hathna Causeway tree fall on passenger filled bus

उरई में आफत की बारिश: हथना रपटा पर पांच फीट पानी, यात्रियों से भरी बस पर गिरा पेड़, जनजीवन पूरी तरह बेहाल

Sat, 26 Sep 2026 10:38 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 26 Sep 2026 10:38 AM IST
सार

Orai News: उरई जिले में बीते 24 घंटे से जारी अनवरत मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो गया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के पडरी गांव के पास तेज हवाओं के बीच एक विशाल पेड़ चलती प्राइवेट बस पर गिर पड़ा। वहीं, हथना रपटा पर करीब पांच फीट पानी चढ़ गया है, जिससे 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है।

विज्ञापन
Torrential rain wreaks havoc in Orai Five feet of water over Hathna Causeway tree fall on passenger filled bus
हथना रपटा पर पांच फीट पानी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उरई जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। कोंच कोतवाली क्षेत्र के पडरी गांव के पास तेज आंधी और बारिश के दौरान एक पेड़ प्राइवेट बस पर गिर गया। पेड़ गिरते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

विज्ञापन

यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, लगातार बारिश के कारण हथना रपटा पर एक बार फिर पानी चढ़ गया है। रपटा पर करीब पांच फीट पानी आने से आसपास के करीब 50 गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन

कई निचले इलाकों में जलभराव
उधर, जिले में बारिश का सिलसिला शनिवार सुबह भी जारी रहा। उरई में 98 और कोंच में 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई। बारिश के साथ तापमान में भी करीब आठ से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed