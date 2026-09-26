उरई में आफत की बारिश: हथना रपटा पर पांच फीट पानी, यात्रियों से भरी बस पर गिरा पेड़, जनजीवन पूरी तरह बेहाल

उरई जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। कोंच कोतवाली क्षेत्र के पडरी गांव के पास तेज आंधी और बारिश के दौरान एक पेड़ प्राइवेट बस पर गिर गया। पेड़ गिरते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

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यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, लगातार बारिश के कारण हथना रपटा पर एक बार फिर पानी चढ़ गया है। रपटा पर करीब पांच फीट पानी आने से आसपास के करीब 50 गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।