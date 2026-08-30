हरदोई: मल्लावां में छुट्टा सांड का कहर, किसान को सींगों पर उठाकर पटक-पटककर मार डाला
Hardoi News: कोतवाली क्षेत्र के शुक्लापुर गांव में रविवार दोपहर छुट्टा सांड ने किसान पर हमला कर दिया। सांड ने किसान को सींगों पर उठाकर कई बार जमीन पर पटक दिया।
विस्तार
गंभीर रूप से घायल किसान को परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। शुक्लापुर निवासी गौरव तिवारी (38) खेती करते थे। रविवार दोपहर करीब ढाई बजे वह गांव के पास बंधे अपने मवेशियों को चारा डालने गए थे। इसी दौरान वहां पहुंचे छुट्टा सांड ने अचानक गौरव पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह संभल पाते, सांड ने उन्हें सींगों पर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांड ने गौरव को कई बार उठाकर जमीन पर पटका। किसान की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल गौरव को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
गौरव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक के परिवार में पत्नी प्रेमादेवी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि सीएचसी प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है।