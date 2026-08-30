हरदोई: मल्लावां में छुट्टा सांड का कहर, किसान को सींगों पर उठाकर पटक-पटककर मार डाला

गंभीर रूप से घायल किसान को परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। शुक्लापुर निवासी गौरव तिवारी (38) खेती करते थे। रविवार दोपहर करीब ढाई बजे वह गांव के पास बंधे अपने मवेशियों को चारा डालने गए थे। इसी दौरान वहां पहुंचे छुट्टा सांड ने अचानक गौरव पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह संभल पाते, सांड ने उन्हें सींगों पर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया।

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