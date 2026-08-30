कानपुर में बेंडिंग एक्सपो 2026, जर्मन टेंट से लेकर झूमर और कृत्रिम फूलों के स्टॉल सजे

प्रदर्शनी में टेंट कारोबार से जुड़े लोगों ने अपने उत्पादों और नए विकल्पों की जानकारी साझा की। एक्सपो में टेंट हाउस संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के करीब 65 जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग जिलों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और टेंट, सजावट व आयोजन से जुड़ी नई सामग्री के बारे में जानकारी ली।

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