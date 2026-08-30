कानपुर: नीट पीजी प्रवेश परीक्षा मॉडरेट से कठिन स्तर की रही, क्लीनिकल सिनेरियो ने बढ़ाई चुनौती

उन्होंने परीक्षा की प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए कहा कि उम्मीद है कि परिणाम छात्रों के लिए सफल और बेहतर रहेगा। सरकार की ओर से नीट पीजी परीक्षा में किए गए सुधार छात्रों और उनके परिवारों के हित में हैं। उन्होंने बताया कि एमडी में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और डर्मेटोलॉजी जैसी विशेषज्ञताओं को छात्र-छात्राएं प्राथमिकता देते हैं। वहीं एमएस में जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और गाइनकोलॉजी प्रमुख पसंद में शामिल हैं। पीजी डिप्लोमा में डीजीओ, डीसीएच और डीएलओ जैसे पाठ्यक्रमों को भी छात्र अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुनते हैं।