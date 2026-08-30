कानपुर: पुरवामीर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, यशी के परिजनों को बंधाया ढांढस, चार लाख का चेक भी सौंपा

कानपुर में पुरवामीर गांव में आंगन की जमीन में समाकर जान गंवाने वाली यशी (18) के घर रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शासन स्तर से मिलने वाली चार लाख रुपये की सहायता राशि का डमी चेक परिवार को सौंपा।

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साथ ही, तत्काल राशन और खाद्य सामग्री के लिए दस हजार रुपये नकद सहयोग किया और अपनी निजी ओर से यशी के पिता विनोद के खाते में 25 हजार रुपये भेजने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सब साथ है इस हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।पीड़ित पिता विनोद ने बताया कि हादसे के बाद से बीते दो दिन से पूरा परिवार पड़ोसी के बरामदे में शरण लिए हुए है।