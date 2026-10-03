Kanpur News: 20 दिन से पानी में डूबी बस्ती, तिरपाल के नीचे कट रही जिंदगी

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क्षेत्र निवासी राम प्रकाश, कुलदीप और संतराम ने बताया कि अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। करीब 15 दिन पहले लेखपाल उदय सिंह ने प्रभावित परिवारों का विवरण जुटाया था, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सामाजिक संस्थाओं, उद्यमियों और कुछ फैक्टरी संचालकों की मदद से भोजन-पानी मिल पा रहा है। बस्ती में एलएमएल और आसपास की फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के परिवार रहते हैं। पानी भरा होने के कारण घरों में लौटना संभव नहीं है। परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के साथ रहने की जगह का संकट भी है। पीड़ितों ने प्रशासन से राहत सामग्री के साथ बस्ती के पुनर्वास की मांग की है।बातचीतसब कुछ हो गया अस्त-व्यस्तबीस दिन से ज्यादा हो रहे बाढ़ से सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़क पर तिरपाल के नीचे गुजर-बसर करने को मजबूर है। कोई सरकारी सहायता तक नहीं मिली है। - पार्वती देवीविषैले जंतुओं का खतराबस्ती की महिलाएं और बच्चे सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। अंधेरा होने के कारण रात में विषैले जंतुओं का खतरा बना रहता है। इसलिए, कुछ लोग जाग कर पहरा देते हैं। - पिंकी देवी