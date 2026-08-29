कानपुर: एचटी लाइन में बांस की सीढ़ी छूने से तीन लाइनमैन झुलसे, एक कर्मी के दोनों हाथ झुलसे और जबड़ा टूटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 29 Aug 2026 10:45 PM IST
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किदवईनगर में बारादेवी मंदिर के पश्चिम द्वार के पास शनिवार को बारिश के बाद स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करने पहुंचे मार्ग प्रकाश विभाग के तीन लाइनमैन करंट की चपेट में आकर झुलस गए। दरअसल, बांस की सीढ़ी ऊपर से गुजरी एचटी लाइन से छू जाने से करंट सीढ़ी में उतर आया। हादसे में एक कर्मी के दोनों हाथ झुलस गए व जबड़ा टूट गया। पुलिस ने कर्मी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, दो अन्य कर्मचारी मामूली रूप से झुलसे हैं।
नगर निगम के जोन तीन कार्यालय के मार्ग प्रकाश विभाग में लाइनमैन कल्याणपुर के मसवानपुर निवासी संजय कुमार शनिवार को संविदा कर्मी बांसमंडी निवासी फैजान और जूही निवासी कुनाल के साथ बारादेवी पश्चिम द्वार के पास पहुंचे। खंभे में लगी खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए खंभे पर हरे बांस की सीढ़ी लगा रहे थे। तभी सीढ़ी ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन से छू जाने से उसमें करंट उतर आया।
कुनाल और फैजान नीचे सीढ़ी पकड़े होने के चलते तेज करंट के तेज झटके से छिटक कर दूर जा गिरे। वहीं, सीढ़ी पर चढ़ा फैजान करंट से चिपक गया। सहकर्मियों ने शोर मचाते हुए प्लास की मदद से फैजान को अलग किया। फैजान को अस्पताल में भर्ती कराया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग ने हरे बांस की सीढ़ी उपलब्ध कराई। इसी के चलते हादसा हुआ है। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ था। डाॅक्टर ने लाइनमैन को खतरे से बाहर बताया है। उसका इलाज चल रहा है।
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नगर निगम के जोन तीन कार्यालय के मार्ग प्रकाश विभाग में लाइनमैन कल्याणपुर के मसवानपुर निवासी संजय कुमार शनिवार को संविदा कर्मी बांसमंडी निवासी फैजान और जूही निवासी कुनाल के साथ बारादेवी पश्चिम द्वार के पास पहुंचे। खंभे में लगी खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए खंभे पर हरे बांस की सीढ़ी लगा रहे थे। तभी सीढ़ी ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन से छू जाने से उसमें करंट उतर आया।
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कुनाल और फैजान नीचे सीढ़ी पकड़े होने के चलते तेज करंट के तेज झटके से छिटक कर दूर जा गिरे। वहीं, सीढ़ी पर चढ़ा फैजान करंट से चिपक गया। सहकर्मियों ने शोर मचाते हुए प्लास की मदद से फैजान को अलग किया। फैजान को अस्पताल में भर्ती कराया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग ने हरे बांस की सीढ़ी उपलब्ध कराई। इसी के चलते हादसा हुआ है। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ था। डाॅक्टर ने लाइनमैन को खतरे से बाहर बताया है। उसका इलाज चल रहा है।
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