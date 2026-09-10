कानपुर: रिटायर्ड सिंचाई विभाग कर्मचारी ने लगाई खुद को आग? सुसाइड नोट में लिखी मौत की ये वजह...
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र के सनिगवां स्थित सावित्री नगर में रिटायर्ड सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने गुरुवार सुबह खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में पुलिस और परिजन उन्हें काशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस को मिले सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होकर जान देने की बात लिखी होने की जानकारी सामने आई है। सावित्री नगर निवासी रामरतन साहू (72) सिंचाई विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परिजनों के मुताबिक, उनका लंबे समय से चेस्ट संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था।
गुरुवार सुबह वह अचानक घर की छत पर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली। इस दौरान उन्होंने छत का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। घटना की जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजन रामरतन को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सुसाइड नोट में बीमारी का जिक्र
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें बीमारी से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी होने की जानकारी दी गई है। हालांकि परिजनों ने बताया कि रामरतन का चेस्ट संबंधी बीमारी को लेकर लंबे समय से उपचार चल रहा था।
घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी पूर्वी शिवा सिंह, एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह और चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुसाइड नोट समेत अन्य तथ्यों के आधार पर घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।