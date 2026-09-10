कानपुर: रिटायर्ड सिंचाई विभाग कर्मचारी ने लगाई खुद को आग? सुसाइड नोट में लिखी मौत की ये वजह...

गुरुवार सुबह वह अचानक घर की छत पर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली। इस दौरान उन्होंने छत का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। घटना की जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजन रामरतन को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।