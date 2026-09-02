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बांदा में बारिश का कहर: रात के अंधेरे में भरभराकर गिरी दीवारें, मलबे में दबकर दो महिलाओं की मौत, परिजन बेहाल

Wed, 02 Sep 2026 11:26 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 02 Sep 2026 11:26 AM IST
सार

Banda News: बबेरू कोतवाली और मरका थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों मामलों में परिजनों द्वारा घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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Rain havoc in Banda Walls collapse in the dead of night two women die trapped under the debris
मृतक महिलाओं की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में चार दिन से हो रही बारिश से क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक मवेशी की भी मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के सिमौनी गाव निवासी प्यारी (67) पत्नी स्व. राम रतन रात करीब तीन बजे पड़ोसी की दीवार उसके छप्पर पर गिरने से महिला मलबे में दब गई। परिजन ने मलबे से निकलकर सीएचसी पहुंचाया। वहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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दामाद रामधनी ने बताया मृतका के तीन पुत्रियां चार पुत्र हैं। तीन बीघे खेती है। उधर,मरका थाना क्षेत्र के गांव बैरफ के कहैन्या के डेरा निवासी महदेईया (60) पत्नी राम खेलावन रात एक बजे सो रही थी। तभी तेज बारिश में कच्ची मिट्टी की दीवार महिला के ऊपर गिर गई। परिजन ने देखा, तो मलबे से बाहर निकाल कर सीएचसी लाए। यहां डाॅक्टरों ने देखते से मृत घोषित कर दिया। मझले बेटे बलवीर ने बताया तीन पुत्रियां दो पुत्र हैं। मजदूरी कर जीवन यापन करते थे।

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