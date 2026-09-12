कानपुर: ईशन नदी में मिला मदरसा छात्र का शव, तीसरे दिन पुल के नीचे उतराता दिखा, गहरे पानी में जाने से डूबा था

कानपुर के मकनपुर में ईशन नदी में नहाने के दौरान डूबे मदरसा छात्र रेहान (18) का शव तीसरे दिन शनिवार सुबह पुल के नीचे उतराता मिला। शव दिखाई देने पर खेतों की ओर जा रहे स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची अरौल थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और मदरसा छात्र रेहान के रूप में पुष्टि की।

विज्ञापन



रेहान पुत्र माजिद मूलरूप से मुस्तफाबाद, दिल्ली का निवासी था और मकनपुर स्थित जामिया मस्जिद उलूम मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार शाम वह दोस्तों के साथ कर्बला स्थित ईशन नदी के घाट पर नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया था।