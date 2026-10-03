Kanpur News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम सिंह, नितिका भाटिया ने दर्ज की जीत

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पुरुष एकल में लखनऊ के सिद्धार्थ मिश्रा ने अविरल कुमार यादव को 30-16 से हराया। अलीगढ़ के शिवम यादव ने मानव रावत को 30-17 और अलीगढ़ के देवांश गोविला ने अमितमय बिस्वास को 30-15 से शिकस्त दी। मेरठ के अथर्व शर्मा ने शिवम शेखर को 30-18 से पराजित किया। सहारनपुर के अंश हांडा ने दिव्यांशु सिंह को 30-4 से हराकर आसान जीत दर्ज की।प्रयागराज के सौम्य प्रकाश यादव ने आदित्य सागर अग्रहरि को 30-25 और मुजफ्फरनगर के अक्षांश पांडेय ने वैभव ओमर को 30-19 से मात दी। लखनऊ के शौर्य प्रताप सिंह ने मृण्मय यादव को 30-28 के अंतर से हराकर अगले दौर में स्थान बनाया। कानपुर के प्रथम सिंह ने निपुन त्यागी को 30-20 से हराया जबकि सत्यम कटियार को अवि गुप्ता के खिलाफ वॉकओवर मिला।महिला एकल में आगरा की दिव्यांशी गौतम ने गाजियाबाद की खुशी को 30-11 से हराया। कानपुर की नितिका भाटिया ने लखनऊ की जयति कुशवाहा को 30-23 से शिकस्त दी। एनईआर की शिवांगी सिंह ने प्रयागराज की अंजुल पटेल को 30-23 और नोएडा की स्नेहा मौर्य ने गाजियाबाद की अद्विता त्यागी को 30-16 से पराजित किया। अलीगढ़ की अराध्या कुशवाहा ने झांसी की ऋषिका यादव को 30-8 से हराया।मुरादाबाद की तरनजीत कौर बासी ने कानपुर की मुदिता जालान को 30-15, उन्नाव की तान्या कश्यप ने सहारनपुर की गार्गी धीमान को 30-5 और बलिया की श्रेया संतोष ने कानपुर की सिद्धि झा को 30-22 से हराया। आगरा की कुहू ने झांसी की माया कुमारी को 30-28 के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया।