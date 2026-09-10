कानपुर: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर पीपीएन कॉलेज में लघु नाटिका प्रतियोगिता

पांच समूहों ने लिया हिस्सा

लघु नाटिका प्रतियोगिता में महाविद्यालय के पांच समूहों ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने नाटिकाओं के माध्यम से मानसिक तनाव, संवाद की जरूरत, भावनात्मक सहयोग और आत्महत्या की रोकथाम से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद और जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर डॉ. तारेश भाटिया और प्रो. आभा सिंह द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक परीक्षण ‘माइंडफुलनेस स्केल’ का भी प्राचार्य ने विमोचन किया।