Kanpur News: एचटी लाइन केबल बदलने के दौरान तीन घंटा गुल रही बिजली

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रेलवे क्रॉसिंग के पास रखे 250 केवी ट्रांसफार्मर को जोड़ने वाली एचटी लाइन की करीब छह सौ मीटर केबल जर्जर हो गई थी। किसी तरह से स्टेशन वार्ड की आपूर्ति चल रही थी। केबल बदलने के लिए बिजली कर्मियों ने रविवार दोपहर में काम शुरू किया। केबल बदलने में समय लगा। करीब तीन घंटे बिजली गुल रही। आसमान में निकली धूप की वजह से उमस होने और बिजली गुल रहने से लोग परेशान हुए। केबल बदलने की जानकारी नहीं होने से लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते रहे। घंटों बिजली गुल रही तो इन्वर्टर दगा दे गए। तब लोगों को उमस से परेशान होना पड़ा। केबल बदलने के बाद इसे ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया। करीब साढ़े पांच बजे नगर की बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकी।स्टेशन वार्ड निवासी सोनू यादव, अभिलाष मिश्रा, योगेंद्र द्विवेदी और शैलेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि बिजली निगम कर्मी बिना सूचना के आपूर्ति बंद कर देते हैं। रविवार को भी बिना पूर्व सूचना के काम शुरू करा दिया गया। इससे घंटों बिजली गुल रही तो लोगों को परेशानी हुई। पेयजल किल्लत भी रही। यदि पहले सूचना मिल जाती है तो इन्वर्टर से जरूरत के अनुसार बिजली उपयोग किया जाता और पानी का इंतजाम कर लेते।जेई नीतिल उपाध्याय ने बताया कि केबल बदलने का काम दो घंटे की रोस्टिंग में कराया गया। केबल बदलने में समय अधिक लगा तो करीब एक घंटे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति बंद रही। रोस्टिंग के समय में केबल बदलने का काम कराने की वजह से पूर्व सूचना नहीं दी गई।