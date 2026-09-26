उरई मुठभेड़: मंदिर में चोरी करने वाले तीन बदमाश दबोचे, एक के पैर में लगी गोली, 26 घंटे-नकदी समेत ये सामान बरामद

उरई जिले में कालपी कोतवाली क्षेत्र के उसरगांव देवपुरा माता मंदिर में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को कालपी पुलिस और स्वॉट/सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग के दौरान गोली लगी।

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पुलिस ने उसके दो साथियों को भी घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से मंदिर से चोरी किए गए 26 पीतल के घंटे, 11,995 रुपये नकद, अवैध तमंचा-कारतूस, ताला तोड़ने के औजार और वारदात में प्रयुक्त होंडा मोटरसाइकिल बरामद हुई है।