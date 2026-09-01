उरई: खाली प्लॉट पर मदरसा निर्माण को लेकर विवाद, हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने एसडीएम को दिया शिकायती पत्र

उरई जिले में जालौन नगर के मोहल्ला दवगरान में कथित मस्जिद के सामने स्थित खाली प्लॉट में मदरसा निर्माण कराए जाने को लेकर शिकायत सामने आई है। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष राजा सिंह सेंगर ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर निर्माण की वैधता, भूमि के स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।

विज्ञापन



शिकायती पत्र के अनुसार, खाली प्लॉट में रात करीब तीन बजे से कथित तौर पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले की जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। साथ ही, निर्माण से संबंधित वैध अभिलेख भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए।