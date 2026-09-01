कानपुर: रंगेहाथ दबोचा गया शातिर चोर, गुस्साई भीड़ ने रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र के विजियनगर में सोमवार को एक युवक को चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया। गुस्साए लोगों ने उसे दबोचकर रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।
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कानपुर में फजलगंज थाना क्षेत्र के विजय नगर में सोमवार को चोरी करते पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। युवक लोडर में सामान रखकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। तभी बस्ती के लोगों ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी।
पकड़े गए युवक की पहचान अमौर गांव निवासी दीपू सविता के रूप में बताई जा रही है। बस्ती के लोगों का आरोप है कि दीपू पहले भी कई बार चोरी करते पकड़ा जा चुका है। सोमवार को भी वह लोडर में सामान रखकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई।
युवक को रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की
चोरी की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक को रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस युवक को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।