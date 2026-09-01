फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Cunning thief caught red handed enraged mob tied him up and beat him police took accused into custody

कानपुर: रंगेहाथ दबोचा गया शातिर चोर, गुस्साई भीड़ ने रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

Tue, 01 Sep 2026 02:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 02:00 PM IST
सार

Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र के विजियनगर में सोमवार को एक युवक को चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया। गुस्साए लोगों ने उसे दबोचकर रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

विज्ञापन
Kanpur Cunning thief caught red handed enraged mob tied him up and beat him police took accused into custody
चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा गया युवक - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में फजलगंज थाना क्षेत्र के विजय नगर में सोमवार को चोरी करते पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। युवक लोडर में सामान रखकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। तभी बस्ती के लोगों ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी।

विज्ञापन

पकड़े गए युवक की पहचान अमौर गांव निवासी दीपू सविता के रूप में बताई जा रही है। बस्ती के लोगों का आरोप है कि दीपू पहले भी कई बार चोरी करते पकड़ा जा चुका है। सोमवार को भी वह लोडर में सामान रखकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई।

विज्ञापन





युवक को रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की
चोरी की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक को रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस युवक को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed