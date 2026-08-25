कानपुर: कल्याणपुर में कूड़ेदान में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस जांच में जुटी
कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कूड़ेदान के अंदर नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कूड़ेदान में बच्ची का शव देखकर आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
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जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
नवजात बच्ची कूड़ेदान तक कैसे पहुंची और उसे वहां किसने छोड़ा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बच्ची को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।