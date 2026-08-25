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कानपुर: कल्याणपुर में कूड़ेदान में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस जांच में जुटी

Tue, 25 Aug 2026 02:24 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 02:24 PM IST
सार

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कूड़ेदान के अंदर नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कूड़ेदान में बच्ची का शव देखकर आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

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Newborn Baby Girl Found Dead in Garbage Bin in Kalyanpur, Police Begin Investigation
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक

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जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

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नवजात बच्ची कूड़ेदान तक कैसे पहुंची और उसे वहां किसने छोड़ा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बच्ची को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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