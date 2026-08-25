नवजात बच्ची कूड़ेदान तक कैसे पहुंची और उसे वहां किसने छोड़ा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बच्ची को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।