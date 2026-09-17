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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mother of three enters into a same-sex relationship with a young woman.

Kanpur News: तीन बच्चों की मां ने युवती से बनाए समलैंगिक संबंध

Thu, 17 Sep 2026 02:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:24 AM IST
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Mother of three enters into a same-sex relationship with a young woman.
कानपुर। तीन बच्चों की मां और युवती के बीच समलैंगिक संबंध का मामला सामने आया है। प्रकरण महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मायके से 10 दिनों से लापता महिला पनकी में एक युवती के साथ मिली तो हकीकत सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले ही यहां अपने मायके तीन बच्चों को लेकर आई थी और छह सितंबर से लापता है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह पनकी में अपने से कम उम्र की युवती के साथ मिली। दोनों किराये के एक कमरे में रह रहीं थीं। पुलिस दोनों के अलावा सरसौल के एक युवक को लेकर महाराजपुर थाने पहुंची तो महिला ने घर जाने से इन्कार कर दिया। वह अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखना चाहती है। पुलिस ने बताया कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। अब महिला उसी युवती के साथ रहना चाहती है। महिला की हरकत से गुस्साए उसके मायके वाले भी बच्चों को उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी जर्नादन सिंह ने बताया कि मामला समलैंगिक संबंधों का है। फिलहाल महिला के पति को भी बुलाया गया है। सभी की सहमति के बाद कोई फैसला किया जाएगा। (संवाद)
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