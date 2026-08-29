Kanpur News: बेहोशी की हालत में पड़ा मिला अधेड़, अस्पताल में मौत

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स्थानीय लोगों ने बताया कि वह काफी दिनों से गजनेर चौराहा के आसपास ही घूमता था। इधर पुलिस ने पहुंच कर जांच पड़ताल की। साथ ही उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर पहचान की कोशिश की। जानकारी पर सीएचसी पहुंचे घनारामपुर निवासी जगदीश ने मृतक की पहचान अपने बहनोई रवि (55) के रूप में की। जगदीश ने बताया की मूल रूप से हीरापुर थाना सहावर जिला कासगंज निवासी रवि उसका बहनोई है। वह करीब तीस वर्षों से अपनी ससुराल में रह रहा था।उन्होंने अपनी जमीन देकर उसके लिए मकान बनवा दिया जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। शराब का लती होने के कारण वह अक्सर घर से निकल जाता था। पति की मौत से पत्नी मुन्नी, बेटा सुनील, बेटी सुहानी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)