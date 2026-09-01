कानपुर: सरसौल ब्लॉक में डीडीओ की अध्यक्षता में प्रधानों की बैठक, विकास कार्य ठप होने पर जताई नाराजगी

प्राथमिकता वाले कार्यों का एस्टीमेट जमा करने के निर्देश

प्रधानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिला विकास अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता वाले विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर तत्काल ब्लॉक कार्यालय में जमा कराया जाए, ताकि नए कार्य शुरू कराए जा सकें। उन्होंने पुराने कार्यों का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया और पंचायत सचिवों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था को लेकर एसडीएम से वार्ता करने की बात कही गई। वहीं, हर घर जल योजना में आ रही खामियों के समाधान के लिए एक्सईएन से बातचीत करने का आश्वासन दिया गया।