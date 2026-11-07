Kanpur News: 36 बूथ घटे, अब 16 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

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17 नवंबर को प्रारूप सूची का प्रकाशन, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची,चार दिन चलेगा विशेष अभियान, सभी बूथों पर मिलेंगे बीएलओमाई सिटी रिपोर्टरकानपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में जिले के मतदेय स्थलों की संख्या 3770 से घटाकर 3734 कर दी गई है। यानी पिछली बार से 36 मतदेय स्थल कम हो गए हैं। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। अब पात्र मतदाता 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।अब 17 नवंबर को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन होगा। पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन चारों दिनों में सभी 3734 मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां मतदाता आवेदन भरने से लेकर नाम जुड़वाने और संशोधन कराने तक की जानकारी ले सकेंगे।तीन तरह के आवेदन, अलग-अलग काममतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता समेत अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन के साथ फोटो, जन्मतिथि और निवास प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज लगाने होंगे।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित समय में आवेदन करें।