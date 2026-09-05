उरई: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी के बाद तलवार से हत्या, आरोपी को उम्रकैद; आठ साल बाद आया फैसला

आरोप है कि उसने घर में मौजूद उसकी भाभी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने तलवार से उस पर कई वार कर दिए। महिला की चीख-पुकार सुनकर दरवाजे पर बैठे उसके परिजन घर के अंदर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को तलवार से महिला पर हमला करते देखा। परिजनों के ललकारने पर आरोपी तलवार मौके पर छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।