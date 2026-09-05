कानपुर: एक ही वार्ड में बना दिए नौ अत्याधुनिक कूड़ा घर, चार संचालित और पांच बने जुआरियों और स्मैकियों का अड्डा

कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। एक फर्म संचालक ने एक ही वार्ड में नौ अत्याधुनिक कूड़ा घर बना डाले, जबकि नियमानुसार एक वार्ड में चार अत्याधुनिक कूड़ाघर बनाए जा सकते हैं। कल्याणपुर आवास विकास के वार्ड-23 के पार्षद रामनारायण ने बताया कि फर्म मेसर्स श्रीराम इन्फ्राटेक ने उनके वार्ड में एक साथ नौ सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन (अत्याधुनिक कूड़ा घर) का निर्माण किया है।

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करीब ढाई किमी परिधि में फैले वार्ड की आबादी 40 हजार के आसपास है। स्मार्ट सिटी के तहत फर्म ने आवास विकास-3, पनकी नहर की पटरी, अंबेडकरपुरम में 10-10 लाख रुपये से अत्याधुनिक कूड़ा घर बनाए हैं। खास बात यह इनमें से एक ही स्थान पर दो-दो अत्याधुनिक कूड़ा घर बना दिए गए।