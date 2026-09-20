कानपुर: शराब ठेके के पास युवक को किया मरणासन्न, रिपोर्ट दर्ज

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विष्णुपुरी नवाबगंज निवासी सौरभ रावत ने पुलिस को बताया कि दो सितंबर की शाम उनका भाई शुभम रावत खाना खाने के लिए इंदिरानगर जा रहा था। साथ में सहकर्मी राज चौधरी और अभय सिंह भी थे। मकड़ीखेड़ा स्थित अंग्रेजी शराब ठेके के पास खड़े दिव्यांशु त्रिपाठी, आशीष पाल ने शुभम से गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी व ठेका संचालक ने अपने पांच से छह अज्ञात साथियों के साथ मिलकर शुभम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर पर चोट आने से भाई मरणासन्न होकर जमीन पर गिर गया। कल्याणपुर थाना प्रभारी में बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।