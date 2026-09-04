कानपुर: शादी से ठीक पहले युवक ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव, शराब के नशे में आया था घर, जांच शुरू
Kanpur News: सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र के इमलीपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक एक फैक्टरी में काम करता था और उसकी शादी तय हो चुकी थी, जिसके चलते घर में तैयारियां चल रही थीं।
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कानपुर में सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र के इमलीपुर गांव निवासी रोहित गोस्वामी (37) ने शुक्रवार सुबह फंदा लगाकर जान दे दी। रोहित एक फैक्टरी में काम करता था और उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। परिजन के मुताबिक गुरुवार देर रात रोहित शराब के नशे में घर आया और कमरे में सोने की बात कहकर अंदर चला गया।
सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा गया, तो रोहित का शव पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला। इमलीपुर निवासी किसान मुन्नालाल के चार बेटों में रोहित दूसरे नंबर का था। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मां सुभद्रा समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। सूचना पर पहुंची सेन पश्चिमपारा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का है। रोहित ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों ने किसी विवाद या परेशानी की जानकारी होने से इनकार किया है।