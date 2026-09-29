कानपुर: आरओ प्लांट में कर्मचारी की मौत, करंट की चपेट में आने की आशंका, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Kanpur News: नवाबगंज मैनावती मार्ग स्थित एक आरओ प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि हाल ही में इलाके में भरे बारिश और बाढ़ के पानी के कारण प्लांट में फैले करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ।
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कानपुर में नवाबगंज मैनावती मार्ग पर स्थित आरओ प्लांट में काम करने वाले बिठूर के सिंहपुर कछार निवासी शेष बाबू अवस्थी (52) की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि प्लांट के भीतर शेष के साथ, जो भी हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। शेष बाबू के परिवार में पत्नी प्रीति, बेटा मनीष, बेटी सृष्टि हैं।
तीन भाइयों महेश और अवधेश में शेष सबसे बड़े थे। अवधेश ने बताया कि शेष करीब 4-पांच साल से प्लांट में काम कर रहे थे। हाल में मैनावती मार्ग पर बारिश और बाढ़ का पानी प्लांट के अंदर भी भर गया था। इससे कुछ दिन वहां काम बंद रहा था। बताया जा रहा है कि शाम करीब चार बजे शेष बाबू की करंट की चपेट में ओन से मौत हुई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही स्थिति हो सकेगी स्पष्ट
नवाबगंज इंस्पेक्टर राजकेसर ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में करंट की चपेट में आने से मौत होना लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।