कानपुर: आरओ प्लांट में कर्मचारी की मौत, करंट की चपेट में आने की आशंका, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में नवाबगंज मैनावती मार्ग पर स्थित आरओ प्लांट में काम करने वाले बिठूर के सिंहपुर कछार निवासी शेष बाबू अवस्थी (52) की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि प्लांट के भीतर शेष के साथ, जो भी हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। शेष बाबू के परिवार में पत्नी प्रीति, बेटा मनीष, बेटी सृष्टि हैं।

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तीन भाइयों महेश और अवधेश में शेष सबसे बड़े थे। अवधेश ने बताया कि शेष करीब 4-पांच साल से प्लांट में काम कर रहे थे। हाल में मैनावती मार्ग पर बारिश और बाढ़ का पानी प्लांट के अंदर भी भर गया था। इससे कुछ दिन वहां काम बंद रहा था। बताया जा रहा है कि शाम करीब चार बजे शेष बाबू की करंट की चपेट में ओन से मौत हुई है।