कानपुर चोरी: ऑटो सवार शातिर चोरों का तांडव, स्क्रैप गोदाम का ताला तोड़ उड़ाए 12 लाख, सीसीटीवी में कैद वारदात

कानपुर में चकेरी कोयलानगर के भवानीनगर में ऑटो से आए तीन चोर रविवार देर रात स्क्रैप गोदाम के गेट का ताला तोड़कर करीब 12 लाख का माल ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक चोर ऑटो लेकर बाहर खड़ा रहा, जबकि दो अन्य ने वारदात की।

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पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। दिल्ली में सीआरपीएफ में तैनात श्यामसुंदर तिवारी का भवानीनगर में घर और गोदाम है। कछियाना बर्तन बाजार निवासी विपिन दीक्षित ने गोदाम को वर्ष 2019 से किराये पर ले रखा है। विपिन आराध्या इंटरप्राइजेज नाम से फर्म बनाकर उसमें स्क्रैप का काम करते हैं।