कानपुर: अचानक भरभराकर गिरी दीवार और छत, लकड़ी लेने गईं बुजुर्ग महिला की दबकर मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

कानपुर में सचेंडी थाना क्षेत्र के लाल शाह का पुरवा में मंगलवार सुबह कच्ची दीवार और छत भरभराकर गिरने से गंगादुलारी (68) की दबकर मौत हो गई। वह कमरे में रखी लकड़ी निकालने गई थीं। अचानक दीवार दरकी और कुछ ही पल में छत उनके ऊपर आ गिरी। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।

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आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मलबे में दबी गंगादुलारी को बचाने के लिए ग्रामीणों ने हाथों से मलबा हटाना शुरू किया। करीब 15 मिनट बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लाल शाह का पुरवा निवासी बेटे कुलदीप सिंह ने बताया कि हादसा सुबह करीब आठ बजे हुआ।