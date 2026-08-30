कानपुर: घाटमपुर में ग्राम प्रधानों की महाचौपाल, अधिकारों से वंचित किए जाने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

अधिकारों में कटौती पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

महाचौपाल में प्रधानों ने एक स्वर में अपने संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को पर्याप्त अधिकार मिलने पर ही वे गांवों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से करा सकेंगे। प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारों में कटौती की गई या उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग किया गया तो सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे।







